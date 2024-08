Modena: il proprietario l’ha sorpresa mentre tentava di rubare nella sua auto. Arrestata

La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto una cittadina italiana di 31 anni per il reato di tentato furto aggravato in concorso.

Intorno all’una di questa mattina, la Squadra Volante è intervenuta in zona Musicisti su segnalazione alla linea di emergenza 112NUE di un furto in atto su autovettura. Un uomo, datosi poi alla fuga, e una donna erano stati sopresi dal proprietario del veicolo mentre stavano rovistando all’interno dell’abitacolo, dopo averne infranto il finestrino anteriore.

L’indagata, già nota alle forze dell’ordine, è stata trovata in possesso di una chiave inglese di 13 mm, di un paio di forbici, da elettricista e di un grimaldello in metallo di 15 cm, rivenuti all’interno di uno zainetto, motivo per il quale è stata anche denunciata per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, ha applicato all’indagata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune e nella provincia di Modena.

Indagini in corso per risalire al complice.