Il sindaco Massari e il presidente di ACER Reggio Corradi festeggiano la centenaria signora Maria Carenza

Circondata dall’affetto dei familiari e degli amici, Maria Carenza ha festeggiato 100 anni, di cui 61 vissuti in un curatissimo appartamento di edilizia residenziale pubblica del condominio La Quercia di via Manara, in città.

Accanto ai figli, Marisa, Giovanni e Nicola, ai nipoti e ai pronipoti erano presenti anche il sindaco del Comune di Reggio Emilia Marco Massari e il presidente di Acer Reggio Emilia Marco Corradi, ai quali la signora Maria ha raccontato alcuni episodi della sua lunga vita, fatta di lavoro e di sacrifici, condivisi con il marito Filippo Milano mancato purtroppo già diversi anni fa.

In un clima di festa, tra fiori e palloncini colorati, tra aneddoti e curiosità, la signora Maria con ricordi limpidissimi ha passato in rassegna i lunghi decenni della sua vita e le diverse amministrazioni della città. Il sindaco Massari e il presidente Corradi le hanno quindi consegnato una targa benaugurale a ricordo della straordinaria giornata di festa.

In un via vai continuo di amici e parenti non sono mancati anche gli auguri dell’amministratore del condominio Daniele Coscelli e di tutto lo staff dello Studio Coscelli.