Disservizi Seta, Cuoghi (FDI): Chi garantirà le corse scolastiche?

“I disservizi di Seta sul trasporto pubblico locale, ci fanno temere il paggio per quanto riguarda le corse scolastiche.” Ad affermarlo è il Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia Luca Cuoghi.

“A breve inizieranno le lezioni e sappiamo che Seta non ha le forze nemmeno per coprire i servizi ordinari; – prosegue il Consigliere – già l’inizio delle lezioni è da sempre un momento problematico per la crescente richiesta di servizio, che temiamo non sia garantita dalla società.”

Ogni anno, infatti, con l’inizio delle lezione si assiste alla necessità di potenziare e rimodulare il servizio che si intensifica e concentra in determinati orari. Ma per farlo occorre una flessibilità che l’azienda del trasporto pubblico sembra non riuscire a garantire.

“A farne le spese, come sempre, saranno le famiglie. Sarebbe opportuno – conclude Cuoghi – che per una volta a pagare fosse una dirigenza che si è dimostrata fallimentare”.