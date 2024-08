Dal 2 settembre la Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna estende il suo orario di apertura

Alla Biblioteca Italiana delle Donne di Bologna (via del Piombo 5) la ripresa di settembre porta un’importante novità per le persone che vi svolgono attività di lettura, ricerca e studio, che potranno contare su un’apertura ampliata a partire da lunedì 2 settembre 2024.

Il nuovo orario, che va nella direzione di una più ampia accessibilità ai servizi in presenza, promossa dal Settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune di Bologna, sarà così articolato: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 18 e il venerdì dalle 9 alle 14.

La biblioteca è gestita in convenzione dal Comune e dall’associazione Orlando e ha un patrimonio di oltre 40mila volumi reperibili nel catalogo unico del Servizio Bibliotecario Nazionale, 680 periodici di cui 40 attivi e diversi fondi speciali. Nei suoi oltre quarant’anni di vita è diventata un riferimento a livello nazionale e internazionale per chi è alla ricerca di testi e documenti femministi.

Un luogo in continuo divenire, parte integrante del Centro di documentazione delle donne, che si arricchisce anche grazie a chi lo frequenta come le tantissime studentesse e studenti che la scelgono come luogo di studio.

Recentemente inoltre il patrimonio della Biblioteca Italiana delle Donne si è arricchito di un nuovo fondo, grazie alla donazione della filosofa Rosi Braidotti, comprendente oltre 800 opere di filosofia femminista contemporanea. Una risorsa particolarmente preziosa perché ne fanno parte numerosi testi posseduti ora solo dalla biblioteca bolognese, opere uniche e rare che la catalogazione realizzata grazie alle competenze interne ha reso accessibili a tutta la comunità scientifica.

“Siamo felici di poter tornare al nostro orario di apertura completo – spiega la responsabile della Biblioteca Anna Pramstrahler – per dare un accesso il più ampio possibile alla ricchissima collezione di documenti sul femminismo e sugli studi di genere che è ricercata e apprezzata in Italia e all’estero”.

“Ringrazio l’Amministrazione Comunale per accompagnarci con cura e attenzione – sottolinea la presidente di Orlando Giusi Marcante – dopo qualche mese torniamo all’apertura del giovedì pomeriggio e all’assetto completo della biblioteca. Una bellissima notizia”.

Informazioni

https://bibliotecadelledonne.women.it/

https://www.bibliotechebologna.it/