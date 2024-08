A San Felice arriva “Sportivamente”: la fiera di settembre

“Sportivamente” è il titolo della 411° edizione della fiera di settembre che si svolgerà a San Felice sul Panaro dal 30 agosto al 3 settembre. L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune, vede quest’anno il coinvolgimento delle società sportive cittadine e sarà incentrata in particolare sul rapporto tra sport e tempo libero. Tanti gli appuntamenti della manifestazione, senza scordare il luna park che come sempre sarà in piazza del Mercato.

Si comincia venerdì 30 agosto alle 20, in piazza Castello con l’inaugurazione della fiera con la partecipazione dell’Amministrazione comunale e delle autorità, con sfilata delle majorette Blue Stars per le vie del centro storico. Alle 20 apriranno i ristoranti della fiera che resteranno aperti, sempre dalle 20, per tutta la durata della manifestazione: ristorante “Mazzini” in via Mazzini, stand gastronomico “Don Bosco” con stand biliardini in viale Campi, Street Food “La Frittelleria” in via Mazzini (sede Pro Loco, aperto dalle 19) e Street Food asiatico in viale Campi. Alle 20 in piazza Matteotti, ci sarà l’inaugurazione del campo di Padel e torneo. Sempre alle 20 in viale Campi esibizione di atletica, mentre dalle 20 alle 23 nel parco Marinai esibizione di tennis tavolo (anche sabato 31 agosto). Alle 21, parco Castello, esibizione di zumba, mentre sempre alle 21, in viale Campi, esibizione di tennis (anche sabato 31 agosto). Alle 20 in viale Campi apertura dello stand L’Ape di cucito e legno, mentre sempre alle 20 in via Don Minzoni- Largo Posta mercatino vintage. Ancora alle 20 in centro storico, sbaracco dei commercianti. Alle 21.30 in piazza Italia concerto Tommy Dj. Alle 21 sul palco di piazza Castello, Radio Stella con “Anima mia”. A seguire, intorno alle 23.30 concerto disco Dj Sam Bignardi.

Sabato 31 agosto alle 9, presso il parco Calvino in zona Conad, “L’amore che nutre”, attività di Yoga-Pilates per mamma e bimbo. Dalle 9 alle 24 torneo di padel in piazza Matteotti. Dalle 15, presso il laghetto Del Monte, gara pierin pescatori “Trofeo Cesare Benatti”. Alle 17.30, parco di Villa Ferri (ingresso lato nord), battesimo della sella con Cavalchiamo (anche domenica 1° settembre dalle 10 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 21). Ancora alle 17.30 presso l’asilo Caduti per la Patria, “L’asilo in fiera”. Dalle 19 alle 22.30 nel parco Castello, esibizione di boxe. Dalle 20 alle 23 in viale Campi esibizione di atletica. Alle 20 sbaracco dei commercianti e sempre alle 20 in Largo Posta, tombola sotto le stelle. Alle 21.30 in piazza Castello, concerto dei Branco Band.

Domenica 1° settembre la fiera prosegue alle 8 in via Mazzini con la passeggiata “A sei zampe”. Sempre alle 8, laghetto Del Monte, 45°trofeo “Giovanni Ferrari” per soci Ps “La Rocca”. Dalle 9 alle 11, in via Mazzini, “Colazione in piazza” presso sede Pro Loco. Dalle 10 alle 24, padel in piazza Matteotti. Dalle 16 e fino alle 23 in via Mazzini, angolo viale Campi si svolgerà il gioca-scambia dei bimbi. Dalle 17 alle 23 esibizioni sportive di boxe, tennis tavolo e pallavolo (“Palleggiando sotto la Rocca”) e atletica presso i parchi Castello e Marinai e in viale Campi. Alle 19 in via Mazzini “Dj sul balcone” con Andrea Govoni. Alle 20 in centro storico, sbaracco dei commercianti. Sempre alle 20 ma sul palco di piazza Castello, spettacolo della scuola Arckadia. Alle 22 ancora in piazza Castello: Lato B in concerto. Alle 21.30, in Largo Posta, premiazione del concorso: “Where do you came from”, evento legato alla Ciclovia del Sole, mentre sempre alle 21.30 ma in piazza Italia, concerto dei “Reloaded” con musica degli anni ’70 e ’80.

Lunedì 2 settembre dalle 17 alle 24 padel in piazza Matteotti, alle 19, nel centro sportivo, “Sentieri di quiete”, attività di Yoga. Sempre alle 19 nel prato della Rocca, Pilates-demo. Dalle 19 alle 23 esibizioni di gruppi sportivi, tra cui, alle 19, in piazza del Mercato (zona skate) il basket. Alle 20 in centro storico, sbaracco dei commercianti. Alle 21.30, palco di piazza Castello, concerto “Futura”, tributo a Lucio Dalla. Sempre alle 21.30 in Largo Posta, intervista all’ex calciatore del Parma e attuale allenatore Luigi Apolloni a cura di Lapam. In via Mazzini, ore 21.30, serata di liscio con l’orchestra “Mister Domenico”.

Martedì 3 settembre, ultimo giorno della fiera. Dalle 17 alle 24, torneo padel in piazza Matteotti. Alle 18.30, presso la sede di Sanfelice 1893 Banca Popolare, conferenza su: “Le comunità energetiche rinnovabili: una nuova modalità di fare comunità” a cura di Cna. Dalle 19 da via Mazzini passeggiata di Nordic Walking di fine fiera, camminando al tramonto in compagnia. Dalle 20 sbaracco dei commercianti. Dalle 20 alle 23 esibizioni sportive. Alle 21.30 sul palco di piazza Castello, concerto “Strani animali” tributo a Vasco Rossi e ancora alle 21.30 in Largo Posta, concerto della Filarmonica Andreoli.

Come sempre in occasione della fiera, il mercato di venerdì 30 agosto e lunedì 2 settembre si svolgerà in piazza Italia.