ROMA (ITALPRESS) – “I vescovi italiani (tutti?) sparano a zero contro l’Autonomia, approvata in Parlamento e riconosciuta in Costituzione. Con tutto il rispetto, non sono assolutamente d’accordo: l’Autonomia porterà efficienza, modernità, più servizi ai cittadini e meno sprechi. Voi che ne pensate degli attacchi dei vescovi?”. Lo scrive su facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).