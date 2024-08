Irregolarità igienico-sanitarie: sanzionata dai NAS una gelateria di Parma

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso una gelateria della città, nell’ambito delle attività di controllo sulla sicurezza alimentare.

Durante l’ispezione sono emerse diverse irregolarità, tra cui la presenza di prodotti ortofrutticoli freschi privi delle indicazioni obbligatorie relative alla loro tracciabilità e rintracciabilità, come il lotto, le bolle o le fatture d’acquisto. Questi elementi sono fondamentali per garantire la sicurezza e la qualità degli alimenti serviti alla clientela.

Sono state inoltre riscontrate criticità igienico-sanitarie all’interno della gelateria. In particolare, è stata accertata la presenza di sporcizia vetusta sulle superfici del pavimento del laboratorio e ragnatele in tutti i locali dell’attività.

Un’ulteriore violazione riguarda l’omessa predisposizione del libro degli allergeni, documento obbligatorio che deve indicare gli ingredienti e le sostanze utilizzate nelle preparazioni alimentari che possono provocare allergie o intolleranze. Questo rappresenta un rischio per la salute dei consumatori, in particolare per chi soffre di allergie o intolleranze alimentari.

Alla luce delle infrazioni rilevate, al legale rappresentante della gelateria sono state comminate sanzioni pecuniarie per un importo complessivo di 3.000 euro.