Incontro pubblico a San Michele in merito all’istallazione di una nuova antenna di telefonia mobile

Si è tenuto ieri sera, presso la sala Civica di San Michele, l’incontro pubblico organizzato dal Comune i Sassuolo, per illustrare la situazione riguardo l’istallazione di una nuova antenna di telefonia mobile.

Una serata partecipata e discussa durante la quale, gli assessori Chiara Tonelli e Maria Savigni accompagnate dai tecnici comunali, hanno illustrato la situazione e le tempistiche relative all’istallazione dell’antenna radio base.

Come noto, infatti, è stata presentata allo Sportello Unico della Attività Produttive dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico un’istanza, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di un nuovo impianto fisso di telefonia mobile, su cui sarà ospitato l’impianto del gestore TIM in via Casa Buccelli.

Tutta la documentazione dell’istanza è depositata presso il SUAP e il Comune di Sassuolo – Settore II, in via Caduti sul Lavoro 1 a Sassuolo (MO), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, negli orari di ricevimento (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00) previo appuntamento telefonico (0536/880839).

Entro giovedì 5 settembre è possibile presentare osservazioni da parte di eventuali soggetti terzi, portatori di interessi pubblici o privati o portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni e comitati, cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto. Le osservazioni, circostanziate ed adeguatamente motivate, devono essere presentate in forma scritta all’indirizzo PEC suap@cert.distrettoceramico.mo.it .