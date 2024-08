Festa del Borlengo sabato a Torre Maina

Festa del Borlengo a Torre Maina: torna a Maranello il tradizionale appuntamento dedicato alla convivialità, organizzato dalla Parrocchia di Torre Maina e Gorzano Ss. Pietro e Paolo Apostoli.

Quattro giornate di eventi tra buon cibo e musica dal vivo: si parte sabato 31 agosto e domenica 1 settembre e si replica sabato 7 e domenica 8 settembre; la Festa si svolgerà anche in caso di maltempo. Ogni sera dalle ore 19 è prevista l’apertura dello stand gastronomico con borlenghi (anche senza glutine), crescentine (anche senza glutine), gnocco fritto, carne alla griglia, patatine fritte e calzagatti. Durante le serate vendita di torte e stand con giochi per bambini e musica dal vivo con Luca Zack Group (sabato 31), Radio FM (domenica 1), Mister Willy’s (sabato 7), Jack & Friend’s (domenica 8). L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione HEWO Modena – Solidarietà per lo sviluppo.