Castelnuovo, lavori al ponte Nizzola sulla SP16

A Castelnuovo Rangone lungo la strada provinciale 16, da lunedì 2 settembre si transiterà a senso unico alternato regolato da semaforo per un mese in corrispondenza del ponte sul torrente Nizzola, per poter eseguire i lavori di rinforzo strutturale della soletta e sostituzione delle barriere guard-rails.

I tecnici della Provincia fanno sapere che «i semafori saranno regolati con tempistiche compatibili con il flusso di traffico, in modo tale da ridurre al minimo i disagi alla circolazione, anche in funzione dell’intersezione di Settecani».

I lavori termineranno entro il mese di novembre e sono stati aggiudicati all’impresa Scavi ter Snc. di Pavullo, mentre la ditta subappaltatrice è la Stradedil Srl. di Palagano.

All’interno dell’appalto dei lavori, che hanno un importo complessivo di 250mila euro, è previsto inoltre un intervento di manutenzione straordinaria al ponte sul torrente Guerro, sempre sulla strada provinciale 16, che partirà nel 2025.

Il ponte sul torrente Nizzola ha una lunghezza complessiva di 11 metri e una larghezza di 10,50 metri, con una serie di 14 travi in cemento armato longitudinali che costituiscono la struttura portante e una soletta di venti centimetri, mentre le due spalle laterali sono anch’esse in cemento.