Gli eventi a Castelnovo Monti dal 28 al 31 agosto

Sono ancora tante le presenze turistiche in Appennino, e un peso importante nel successo che sta registrando il comparto lo hanno anche le tante iniziative che animano il territorio, e che continuano anche in questi ultimi giorni di agosto.

Mercoledì 28 agosto al centro sportivo polifunzionale Onda della Pietra si terrà la festa di benvenuto per il Raduno tecnico di specializzazione della Fidal Emilia-Romagna, che vedrà arrivare a Castelnovo atlete e atleti delle categorie allievi/e, juniores M/F e promesse 1° anno M/F. La festa sarà mercoledì alle ore 21, mentre venerdì 30 agosto, sempre alle 21 nella stessa location, ci sarà il benvenuto a ragazze e ragazzi delle categorie cadetti.

Sempre venerdì 30 agosto, ma in piazza Martiri della Libertà presso l’Antico Bar Magnani, alle 21 ci sarà la presentazione della LG Competition, la squadra di basket castelnovese che milita in Serie C-Unica.

Dal 30 agosto al 1 settembre i commercianti di Castelnovo hanno organizzato Lo Sbaracco: un week end di grandi occasioni nei negozi del paese, tra super occasioni, prodotti di qualità a prezzi stracciati, per dare a tutti la possibilità di fare grandi affari nei tantissimi esercizi commerciali che aderiscono a questa iniziativa.

Sabato 31 agosto, presso l’area archeologica di Campo Pianelli, ai piedi della Pietra di Bismantova, sarà possibile ammirare le costellazioni e i pianeti che sovrastano il sito archeologico, tra i più importanti della provincia di Reggio. L’osservazione al telescopio della volta celeste a cura dell’astrofilo e divulgatore scientifico Marco Bastoni sarà preceduta dalla visita in notturna al sito, guidata dall’Archeologo Francesco Garbasi di Archeovea Impresa Culturale. Garbasi metterà in luce l’attenzione che gli antichi abitanti di Campo Pianelli, sito archeologico localmente noto come “Cimitero degli Etruschi”, avevano verso gli astri e verso i pianeti. In particolare, alcune decorazioni sui vasi qui rinvenuti ci parlano proprio di questo ancestrale legame. Il sito archeologico verrà raggiunto tramite un tragitto a piedi con partenza dal parcheggio del cimitero di Castelnovo Monti, in via Bismantova, con ritrovo alle ore 21. Oltre ad un abbigliamento sportivo e scarpe adatte ad una escursione, è consigliato di portare con sé una torcia frontale o a mano e un telo per sedersi sul prato. Costi: 10 euro intero, 6 euro ridotto (6-13 anni), gratuito per i bambini sotto i 6 anni. L’iscrizione è obbligatoria. L’ evento prevede un numero massimo di partecipanti, raggiunto il quale verranno automaticamente chiuse le iscrizioni. È possibile iscriversi all’evento tramite il link https://prenota.archeovea.it/shop/bismantova-sotto-le-stelle-31-agosto-2024/. In caso di difficoltà nell’iscrizione o per chiedere informazioni sull’evento è possibile contattare Archeovea, tel. 340 1939057, mail archeotrekking@archeovea.it.

Ancora sabato 31 agosto alle 22, all’Onda della Pietra ci sarà anche la Festa di fine estate Back to School, con musica e animazione per giovani e giovanissimi.

Mercoledì 4 settembre Castelnovo ospiterà anche come ormai tradizione l’amichevole pre-campionato della Unahotels Reggio Emilia, che al PalaGiovanelli, in via Matilde di Canossa, incontrerà in una sfida di lusso la Fortitudo Bologna, per una partita che sarà valevole anche per il “2° Trofeo Sport Valley”. L’appuntamento è fissato alle ore 20. Le prevendite dei biglietti saranno presso lo stoRE della Pallacanestro Reggiana a Reggio in piazza Prampolini, e all’Ufficio Iat di Castelnovo Monti in via Roma (informazioni: Pallacanestro Reggiana tel. 0522 287950, Ufficio Iat tel. 0522 810430).