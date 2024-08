Furto Notturno in bar a Bibbiano: indagini dei carabinieri

La scorsa notte un furto è stato perpetrato presso il bar “Cantiere 23”, situato in via F.lli Corradini a Bibbiano. A richiedere l’intervento dei carabinieri per un sopralluogo di furto è stato il titolare del bar, che poco dopo le 5.30 recatosi nell’esercizio si è accorto dell’intrusione furtiva notturna.

Sul posto i carabinieri hanno verificato che i malviventi, dopo aver forzato una finestra sul retro del locale, si erano introdotti nell’attività commerciale da dove sottraevano, secondo i primi controlli in corso di esatto accertamenti, 100 euro dalla cassa. Sui fatti sono state avviate le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.