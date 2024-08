Furto con spaccata in un Bar di Poviglio: indagini dei Carabinieri

La notte scorsa intorno alle 02:00, si è verificato un furto aggravato presso il bar Wall Street situato in via Don Pasquino Borghi nel comune di Poviglio. Sul posto i carabinieri hanno accertato che ignoti ladri, dopo aver sfondato la porta d’ingresso con un tombino, sono entrati nell’esercizio pubblico asportando una slot machine e un lettore di banconote cambiamonete. Indagini in corso a cura della Stazione Carabinieri di Poviglio, che sta raccogliendo elementi utili per identificare i responsabili.