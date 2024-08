Due spettacoli il 29 e 30 agosto al Parco Pineta di Casina per il Festival Intrecci

Ancora due appuntamenti di grande interesse animano l’estate casinese grazie all’Associazione di promozione sociale Effetto Notte, nell’ambito del festival Intrecci – Sentieri tra arte e natura, che ha rappresentato una proposta di spessore muovendosi tra teatro, letteratura, musica.

Giovedì sera, 29 agosto, nell’anfiteatro del Parco Pineta, alle ore 21.30 verrà proposto il nuovo spettacolo del ciclo “Il cielo nascosto – conversazioni tra filosofia e idiozia”, di e con Emanuele Ferrari, docente e scrittore, insieme a Daniele Castellari. Castellari insegna Italiano e Latino presso il Liceo Aldo Moro di Reggio Emilia. Dal suo maestro Ezio Raimondi e dalla sua lezione di curiosità intellettuale, ha ricavato la passione per lo sconfinamento in territori al di là della letteratura. La serata sarà un recital in cui viene portata in scena, tra letture e riflessioni filosofico-poetiche, la beatitudine degli idioti, e l’ideale incontro tra Dostoevskij e Cristo.

Come nelle altre serate del ciclo “Il cielo nascosto”, ci saranno anche i cocktail e gli assaggi di vini a cura di Andrea Costoli e Michele Bonilauri. L’ingresso all’evento è gratuito, con possibilità di offerta libera.

Venerdì sera, 30 agosto, sempre nell’anfiteatro del Parco Pineta alle 21.30, è invece in programma uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia: “Click, il rumore dell’anima”, della Compagnia Circolabile. Ingaggiato dal comune, Stoppino, fotografo di fama internazionale, ha il compito di realizzare un ritratto di famiglia del pubblico. Se in alcune culture, le fotografie rubano l’anima della gente, Stoppino prova ad intravederla, ad ascoltarla ad indovinarla. Nell’era del selfie, chi è ancora disposto ad essere ritratto senza avere il pieno controllo della propria immagine? Chi accetta di farsi guidare e spostare? E fino a che punto?

La compagnia Circolabile nasce dall’incontro tra Andrea Menozzi e Christel Dicembre. Pur venendo da esperienze, culture e formazione diverse condividono la stessa visione dell’arte di strada e del teatro e la stessa passione del clown e dello studio della natura umana. La compagnia crea spettacoli clowneschi dove s’intrecciano varie discipline circensi, dalla giocoleria e manipolazione di oggetti all’equilibrismo.

L’ingresso a questo evento prevede biglietto d’ingresso: 10 euro adulti, soci Effetto Notte e minori di 14 anni 6 euro, un ingresso gratuito per ogni figlio minore di 14 anni accompagnato da un adulto.

Per informazioni tel. 349 4433017, info@effettonotte.it.