Con “Settembre CLAI in Villa” sarà un mese ricco di eventi all’insegna di buona tavola, musica, sport e natura per il territorio di Imola

Perché accontentarsi di un weekend? È partita da questa domanda la decisione di CLAI di dar vita quest’anno a un evento di ripartenza a conclusione della stagione estiva un po’ diverso dal solito. Si chiamerà Settembre CLAI in Villa e metterà insieme iniziative in parte già conosciute e apprezzate, ma valorizzandole ulteriormente dedicando loro nuovi tempi, spazi e impegno.

«Per la nostra Cooperativa il contatto umano è da sempre fondamentale e desideriamo dunque consolidare giorno dopo giorno il rapporto con la nostra comunità di riferimento – sottolinea Giovanni Bettini, presidente CLAI –. Attraverso gli eventi di CLAI in Villa cerchiamo di creare occasioni d’incontro e armonia favorite non solo dalla buona tavola, garantita dalla qualità dei nostri prodotti, ma anche dalla musica, dallo sport, dalla natura e dalla celebrazione di esperienze imprenditoriali esemplari con il Premio 100% Italiano. Anziché “comprimere” la nostra proposta nello spazio ristretto di un weekend, abbiamo deciso di dedicare quest’anno maggiori attenzioni a ogni singolo evento per permettere, tra l’altro, un più elevato livello di partecipazione. Insieme a CLAI, settembre si trasformerà in un lungo mese di festa, incontri e condivisione per tutto il territorio».

PREMIO 100% ITALIANO

E come sottolineato dal presidente Bettini uno dei momenti più attesi di Settembre CLAI in Villa è certamente il conferimento del Premio 100% Italiano. Attraverso questo prestigioso riconoscimento, giunto alla sua settima edizione, CLAI si fa portavoce della valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni italiane celebrando una personalità o un’impresa che si sono distinte per l’impegno a favore della promozione della cultura, del lavoro e della solidarietà. La premiazione si terrà sabato 14 settembre nel corso di una serata a inviti che inizierà alle 19.00 nel parco storico di Villa La Babina e proseguirà nella serata proprio con l’attribuzione del prestigioso riconoscimento.

UNA SERA DI BELCANTO

Il Premio 100% Italiano rappresenterà però soltanto uno dei momenti proposti da CLAI per rendere indimenticabile questo mese di settembre. Si parte infatti sabato 7 con Una sera di Belcanto, il concerto dell’Emilia Romagna Festival che si terrà a Villa La Babina alle ore 21.00. A riempire di suggestioni la serata saranno le performance di Serena Farnocchia (soprano), Bulent Bezduz (tenore) e Ludmil Angelov (al pianoforte), per le musiche di Gaetano Donizetti, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Fryderyk Chopin, Franz Liszt, Rodolfo Falvo e Eduardo di Capua. La prenotazione è obbligatoria e potrà essere effettuata a partire dal 5 agosto sul sito ufficiale dell’Emilia Romagna Festival.

CORSA CAMPESTRE E PASSEGGIATA ECOLOGICA

Il giorno successivo, domenica 8, via alla tradizionale Campestre CLAI, la gara competitiva di 12 chilometri realizzata in collaborazione con il Comune di Imola e giunta alla quinta edizione. Si comincia alle 9.30, con partenza dal Centro direzionale CLAI a Sasso Morelli. Le iscrizioni si effettuano sul sito irunning.it/emiliaromagna entro le ore 24 di giovedì 5 settembre 2024.

Per le persone che invece volessero trascorrere qualche ora insieme all’aperto affrontando però un percorso più rilassante e contemplativo, CLAI ripropone anche quest’anno la Passeggiata Ecologica di sette chilometri, rendendo in questo modo l’iniziativa ancora più inclusiva. Chi desidera iscriversi può farlo fino a mezz’ora prima della partenza.

Per entrambe le manifestazioni tutte le informazioni si possono trovare sui siti atleticaimola.com e clai.it/campestre, oppure possono essere richieste via e-mail (segreteria@clai.it) o chiamando il numero di telefono 0542-55711 (durante le ore d’ufficio).

LA TAGLIATA IN CATTEDRA CON LE MACELLERIE DEL CONTADINO

Martedì 10 e mercoledì 11 le Macellerie del Contadino CLAI ripropongono l’apprezzato evento settembrino di Scuola di Alta Cucina dal titolo La Tagliata in Cattedra, una cena didattica per “imparare” un consumo consapevole di quali tagli di bovino alternativi alla classica costata siano eccellenti e gustosi per preparare un’ottima tagliata. L’evento, a pagamento, si svolgerà su due serate ed è riservato a un massimo di 140 iscritti (70 a serata). Si svilupperà attraverso una degustazione guidata da chef, per scoprire valore e caratteristiche dei tagli, modi e tempi di cottura.

CONVEGNO GIARDINI STORICI E VISITE AL PARCO E ALLA VILLA

Venerdì 20 arriverà invece il momento del Convegno Giardini storici e cambiamento climatico organizzato in collaborazione con l’Università di Bologna. Il tema, molto attuale, sarà lo spunto per avviare una riflessione sui nuovi possibili scenari che vanno delineandosi a causa di fenomeni complessi come l’aumento generalizzato delle temperature e la scarsità di piogge.

Il mese di iniziative CLAI si chiuderà sabato 28 con la visita guidata al Parco di Villa La Babina e all’agro parco CLAI, lungo il corridoio verde che collega il parco storico ai nuovi impianti forestati, al filare di querce secolari e ai lussureggianti vigneti. Un’esperienza immersiva di cultura e bellezza che si inserisce nell’ambito delle iniziative collegate a Naturalmente Imola – VIVA IL VERDE Comune di Imola.