Al via a Guastalla la manutenzione del verde pubblico. Proseguirà per tutto il mese di settembre

“Poiché la gestione del verde pubblico, in alcune zone di Guastalla, appare trascurata, con presenza di erbacce in aree urbane, riteniamo utile informare la cittadinanza che questo ritardo nel completamento dei lavori non è dovuto a incuranza o inefficienza da parte della ditta incaricata” spiega il vice sindaco Chiara Lanzoni, la quale precisa: “La squadra dei giardinieri, addetti alla manutenzione delle aree verdi, è stata impegnata per diversi giorni nella sistemazione dei danni causati dal maltempo del 7 agosto. Trattandosi di un evento eccezionale, si doveva intervenire tempestivamente con la rimozione di potenziali pericoli. Questa emergenza ha rallentato le attività programmate, facendo slittare le tempistiche, ma già questa settimana sono ricominciati gli interventi secondo una programmazione che, salvo imprevisti meteo o altre urgenze, occuperà tutto il mese di settembre”.

In questa e nelle prossime settimane, dunque, saranno completati gli sfalci e la manutenzione delle siepi in centro storico (aree verdi di via Malaguti, rotonda di Porta Po, via Foscolo e via Zibordi) e nel quartiere Nizzola, dove è già stato ultimato il parco di via D’arzo e si proseguirà con le siepi. In viale Cappuccini saranno rimossi i polloni alla base dei tigli, poi le attività continueranno nelle aree verdi di Pieve e di San Rocco. Successivamente si procederà, tra sfalci, polloni e siepi, nelle aree verdi di Solarolo, Guastalla2 e San Giacomo. Poi sarà la volta delle scuole (Pieve, Russel e San Martino) e dell’Ospedale. Quindi, il diserbo in piazza Mazzini, piazza Garibaldi e corso Garibaldi.

Il cronoprogramma interesserà, nella seconda metà del mese, anche San Girolamo, Baccanello, San Giorgio e, di nuovo, il centro storico per completarlo. Infine, viale Po e la zona industriale (comprese le siepi).

Dalla fine di settembre in poi gli interventi saranno modulati in base alla stagione, alle temperature e alle eventuali piogge.

“Chiediamo ai cittadini di pazientare se vedono l’erba alta – afferma la Lanzoni – arriveremo in tutte le zone e, se dovesse esserci qualche problema, chiediamo di segnalarlo all’ufficio ambiente comunale”.

Ricordiamo che per la manutenzione del verde orizzontale annualmente il Comune di Guastalla investe oltre 400.000 €. Le aree verdi comunali sono tante e, per gestirle, richiedono un dispendio di molte risorse proprie dell’ente, programmando un numero annuale di sfalci che non potrebbe mai eguagliare quello di un giardino privato. Allo stesso modo, il controllo delle erbe infestanti, che crescono più rapidamente, non può avere, purtroppo, la stessa cura di quella messa in campo da un cittadino privato.

“Colgo l’occasione – continua il vice sindaco Lanzoni – per ricordare che come Comune siamo promotori di patti di collaborazione con la cittadinanza, per la gestione di aree verdi e non solo. Abbiamo all’attivo già diverse esperienze molto positive con privati cittadini, associazioni, comitati di quartiere”.

È un invito alla cittadinanza attiva: chi fosse interessato e desidera avere informazioni può prendere contatti con l’ufficio ambiente del Comune di Guastalla o, direttamente, con l’architetto Chiara Lanzoni, vice sindaco e assessore ad Ambiente e Paesaggio, Lavori Pubblici, Patrimonio e Scuola.