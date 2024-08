Al Castello di Rossena mercoledì 28 agosto “Storia sotto le stelle”

Continua nella magnifica Rocca di Rossena l’atteso appuntamento estivo “Storia sotto le stelle” che si tiene ogni anno nei mesi di luglio ed agosto.

Organizzata dall’Associazione Matilde di Canossa in collaborazione con la Società Reggiana di Studi Storici e con l’Associazione Terra e Identità, eccezionalmente nella serata di mercoledì, il prossimo 28 agosto al Castello di Rossena si parlerà di Adelgonda di Baviera, l’ultima Duchessa di Modena e Reggio.

Figlia del Re Ludwig I, Adelgonda nacque a Wurzburg il 19 marzo 1823. Ricorrendo nel 2023 i duecento anni dalla nascita l’Associazione Terra e Identità ha ristampato, arricchendola di nuovi saggi, la prima biografia di Adelgonda uscita 20 anni fa circa.

Oltre al profilo biografico della Duchessa, ripreso con i dovuti aggiornamenti dall’autrice Elena Bianchini Braglia, si trova un curioso articolo del giornalista milanese Enrico Ercole sulle follie dei Wittelsbach. E non solo quelle assai note di Ludwig II – che dopo aver costruito fiabeschi castelli e aver spianato col suo mecenatismo la carriera a Wagner fu deposto per disturbi mentali e morì in circolazione misteriose, probabilmente suicida, nel lago di Starnberg – ma anche quelle sconosciute,

innocenti ma divertentissime delle sorelle di Adelgonda (definita non a caso da Ercole “unica Wittelsbach equilibrata”.

Il volume contiene anche un saggio di Roberta Iotti che mette in luce i legami storico fra i regni germanici e Casa d’Este, che iniziò e concluse il suo potere sotto l’egida di principesse tedesche. Non mancano poi considerazioni sull’arte e approfondimenti attraverso documenti inediti.

Del Castello di Rossena Adelgonda fu Signora. A Reggio invece, proprio di fronte al Santuario della Ghiara si erge l’obelisco che, come mette in luce Gabriele Fabbrici nel suo saggio contenuto nel volume, fu voluto dai reggiani come monumento in onore di Adelgonda, in quel 1842 che la vide varcare – radiosa e acclamatissima – i confini del Ducato come sposa di Francesco d’Austria Este.

