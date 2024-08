Succiso, a passeggio con le amiche cane precipita per un centinaio di metri: attivato il Soccorso Alpino

Due amiche residenti a Bologna che nella giornata di ieri, 25 agosto, si sono portate nella zona di Succiso (Ventasso) per una passeggiata in compagnia del loro cagnolino Zenith

Sono partite da Succiso ed hanno iniziato a salire. Quando sono arrivate nei pressi del passo Ospedalaccio il piccolo Zenith è precipitato per un centinaio di metri urtando

ripetutamente sulle rocce.

Subito soccorso dalle due ragazze, aiutate anche da altri escursionisti presenti in zona il cagnolino, ancora vivo, è stato raggiunto e riportato sul sentiero. La proprietaria, molto

preoccupata ha chiesto aiuto al Soccorso Alpino, per arrivare il più rapidamente possibile da un veterinario. E’ stata quindi attivata la squadra in pronta partenza della stazione

Monte Cusna che raggiunto le due ragazze e il piccolo Zenith nei pressi del passo dell’Ospedalaccio. I tre, caricati sul mezzo fuoristrada sono stati accompagnati a Catelnovo ne’ Monti da un medico veterinario.