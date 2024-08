Sicurezza urbana, un fermo con sequestro d’auto in Bolognina grazie al cane Grey

Nei giorni scorsi la Polizia locale, nell’ambito di controlli stradali, ha fermato un uomo alla guida di un’auto in via Donato Creti. Il conducente non aveva con sé un documento di guida valido, era nervoso e non sembrava lucido. Sottoposto ai pretest per l’utilizzo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, è risultato positivo a entrambi.

L’uomo, con precedenti specifici, si è inoltre rifiutato di andare in ospedale per ulteriori accertamenti perché non voleva lasciare in auto da solo il suo cane, nonostante gli agenti gli avessero proposto soluzioni alternative.

Sull’uomo e in macchina sono stati effettuati controlli per l’eventuale presenza di stupefacenti: il cane Grey dell’unità cinofila ha rinvenuto all’interno dell’abitacolo un coltello pieghevole con lama di 9 cm sulla quale erano presenti tracce di stupefacente, poi sequestrato.

L’uomo è stato denunciato per detenzione di oggetto atto ad offendere. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e sequestrata a seguito del rifiuto da parte del conducente, sanzionato anche per circolazione con patente scaduta, di sottoporsi agli accertamenti all’uso di alcolici e stupefacenti.