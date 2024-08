Ripresi i lavori per il potenziamento della rete idrica in via Mazzini a Sassuolo

Sono ripresi questa mattina in via Mazzini a Sassuolo i lavori di potenziamento della rete idrica a cura del Gruppo Hera, che nelle scorse settimane avevano riguardato il tratto compreso tra via Gramsci e via Aravecchia.

Il cantiere ripartito oggi interessa, invece, il tratto di strada compreso tra le vie Aravecchia e XX Settembre, che è stato chiuso al traffico per una durata di 5 giorni. L’intervento, programmato in accordo con il Comune, ha l’obiettivo di rendere la rete più performante e fornire quindi un migliore servizio alle utenze, compreso il vicino teatro Carani.

L’intero intervento avrà una durata indicativa di quindici giorni e, se necessario, i lavori saranno temporaneamente sospesi per permettere lo svolgimento del Festivalfilosofia.

Si prevede una breve interruzione dell’erogazione dell’acqua solo in occasione della messa in servizio della nuova tubatura: le utenze saranno preventivamente avvisate.

Hera assicura il massimo impegno nel contenere i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette,il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.