Reggio Emilia: bloccati mentre tentano di accedere in una gelateria per rubare

La scorsa notte, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti nei pressi di una gelateria di via Emilia Ospizio a seguito di una segnalazione, pervenuta alla locale Sala Operativa, in merito alla presenza di due soggetti che sembrerebbe stessero cercando di perpetrare un furto.

Giunti immediatamente sul posto gli agenti hanno trovato, completamente divelto vicino alla gelateria un tombino grigliato che, tramite un cunicolo, conduce all’accesso delle cantine e dei garage del condominio dell’esercizio commerciale.

All’interno di questo cunicolo gli operatori hanno trovato i due soggetti, un marocchino di 44 anni e un nigeriano di 36 anni, entrambi con precedenti per reati contro il patrimonio, sorpresi in possesso di arnesi normalmente utilizzati per lo scasso.

Condotti in Questura, al termine degli opportuni accertamenti di rito i due sono stati deferiti in stato di libertà per le ipotesi di reato di tentato furto in concorso e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.