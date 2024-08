Raddoppio dei fondi per il bando del commercio: commento positivo di Confesercenti città di Modena

“Questo gesto – afferma Daniele Cavazza, Direttore di Confesercenti Area Città di Modena – dimostra l’attenzione dell’amministrazione verso il commercio locale e l’importanza di rivitalizzare i quartieri della città. È un segnale forte e chiaro che riconosce il lavoro e le difficoltà affrontate dai commercianti, soprattutto in un periodo di grande sfida economica come quello che stiamo vivendo”.

La scelta di raddoppiare le risorse permette di supportare le iniziative di rinnovamento e sviluppo del commercio locale, offrendo così nuove opportunità per i nostri imprenditori e imprenditrici e per il benessere dell’intera comunità.

“Riteniamo che sia fondamentale continuare a lavorare insieme per contribuire alla crescita e allo sviluppo del commercio nella nostra città. Per questo la nostra associazione continuerà a collaborare con l’amministrazione per mettere in atto le migliori strategie al fine di valorizzare, incentivare e rilanciare il commercio modenese, a partire dall’analisi della scarsa partecipazione alla prima fase del bando, dovuta forse ad una localizzazione eccessivamente ristretta a poche vie del centro e della periferia” – conclude Cavazza.