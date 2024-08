Papa “Il Libano è e deve restare un progetto di pace”

ROMA (ITALPRESS) – “Il Libano è, e deve restare, un progetto di pace. Non dimentichiamo quello che un Papa ha detto: “Il Libano è un messaggio, e questo messaggio è un progetto di pace”. La sua vocazione, del Libano, è di essere una terra dove comunità diverse convivono anteponendo il bene comune ai vantaggi particolari, dove religioni e confessioni differenti si incontrano in fraternità”. Lo ha detto Papa Francesco, secondo quanto riporta Vatican News, ricevendo in udienza in Vaticano i familiari delle vittime dell’esplosione nel porto di Beirut avvenuta 4 anni fa. “Noi sentiamo e pensiamo che il Libano è un Paese martoriato – aggiunge – Non siete soli e non vi lasceremo soli – conclude – ma rimarremo solidali con voi attraverso la preghiera e la carità concreta”.

-foto Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).