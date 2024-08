Il Sindaco di Sassuolo ringrazia le Forze dell’Ordine

“Sicurezza è certamente controllo del territorio ma, al tempo stesso, prevenzione ed attenzione: è per questo che ringrazio, a nome dell’intera città di Sassuolo, le Forze dell’Ordine per quanto hanno sempre fatto e ancor di più stanno facendo in questo periodo estivo”. Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini sottolinea l’importanza dei costanti controlli da parte delle Forze dell’Ordine del territorio che, in un periodo in cui diversi appartamenti rimangono chiusi e disabitati per giorni, con la complicità delle ferie, hanno ulteriormente alzato il livello di attenzione.

“L’aver fermato una persona in grado di forzare circa 40 garage – prosegue il Sindaco – non è servita solamente a sventare furti ma, soprattutto, ad incrementare la fiducia dei cittadini che sanno di poter avere una risposta immediata alle loro richieste d’aiuto; così come l’intervento di sabato, che su segnalazione di un vicino, ha consentito l’arresto in flagranza di un ventenne. Allo stesso modo, fermare per tempo una persona alla guida con un tasso alcolemico di quattro volte superiore al limite, prima che potesse diventare causa di incidenti, è un segnale di attenzione nei confronti di chi ha il diritto di sentirsi sicuro sulle nostre strade. Gli ultimi due casi di cronaca – conclude il Sindaco – riguardano Carabinieri e Polizia Locale, ma il ringraziamento è esteso alla Polizia di Stato che non lesina di certo risorse ed energia, ed anche ai Volontari della Sicurezza che accompagnano gli agenti ogni volta che è richiesta la loro presenza”.

Solamente nel mese di agosto la Polizia Locale ha effettuato, nelle strade e nei parchi cittadini, servizi notturni che proseguiranno anche nei prossimi giorni.