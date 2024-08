Giovedì a Fiorano inizia la Novena in preparazione della Festa della Beata Vergine del Castello

La sagra dell’8 Settembre, Festa della Beata Vergine del Castello di Fiorano, si ripete ininterrottamente dal 1639, sempre richiamando pellegrini dai paesi vicini e da Modena che affollano la Basilica già dalle 5 della mattina fino allo spettacolo pirotecnico della sera.

Negli ultimi anni è cresciuta per importanza e partecipazione la Novena in preparazione alla festa, momento di pellegrinaggio con la processione che parte ogni sera alle 20 da un quartiere di Fiorano, di comunione e di riflessione sui temi indicati dai sacerdoti che si alternano nel presiedere la Messe delle 20.30.

Si inizia giovedì 29 agosto con la processione da via Poliziano e la Messa presieduta da don Giacomo Aprile, biblista; venerdì 30 agosto partenza da Via Magellano e presieduta dal mons. can. Claudio Arletti, biblista; sabato 31 agosto la Messa, prefestiva, è alle ore 19, presieduta da mons. Samuele Agnesini, liturgista arciprete della Basilica Cattedrale di Massa.

Domenica 1 Settembre, la Messa festiva è alle ore 17.30 presieduta da don Salvatore Rubino, liturgista arciprete della chiesa Madre di Latiano. Seguono il canto dei secondi Vespri e la liturgia penitenziale

Lunedì 2 Settembre riprendono le processioni. Alle ore 20 si parte da Villa Pace e la Messa è presieduta da don Daniele Bernabei, arciprete della insigne collegiata dei santi Filippo e Giacomo in Finale Emilia; martedì 3 settembre si parte da via circondariale

san Francesco e presiede la Messa mons. can Alberto Zironi, liturgista arciprete della Basilica Abbaziale concattedrale di Nonantola; mercoledì 4 settembre pellegrinaggio vicariale con partenza dalla Madonna del ponte e Messa presieduta da mons. can. Simone Bellisi, vicario di zona; giovedì 5 settembre processione da piazza De Gasperi e Messa presieduta dal biblista don Giacomo Violi.

Venerdì 6 settembre si rinnova il pellegrinaggio da Spezzano al quale si uniscono i Fioranesi all’altezza della Farmacia Bavutti. Presiedela Messa il parroco di Spezzano Don Paolo Orlandi.

Sabato 7 settembre, giorno di vigilia, incoronazione solenne della Beata Vergine e di Gesù Bambino. Alle ore 20 la cerimonia inizia con il canto solenne dei primi vespri; segue la venerazione ed incoronazione e alle ore 20.30 celebrazione della Santa Messa Pontificale presieduta da sua. ecc.za mons. Lino Pizzi.