Chiusure notturne previste in A1, A14 e Tangenziale

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 6:00 di giovedì 29 agosto, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi nord, in entrata verso Bologna. In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Rioveggio, al km 222+700 della stessa A1, o di Badia al km 17+400 della A1 Direttissima o, ancora, la stazione di Bologna Borgo Panigale al km 4+800 della A14 Bologna-Taranto, o di Bologna Arcoveggio ,al km 0+600 della A13 Bologna-Padova.

Potrà essere utilizzata anche la stazione di Bologna Casalecchio; si ricorda che questa stazione è chiusa, in modalità continuativa, in uscita per chi proviene da Ancona/Padova, fino al 31 agosto, per consentire l’esecuzione della fase finale delle attività di realizzazione del nuovo ponte.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiusa la stazione di Valle del Rubicone, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara. In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Cesena; verso Ancona/Pescara: Rimini nord.

***

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 2 Borgo Panigale e lo svincolo 1 Nuova Bazzanese, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 2 Borgo Panigale, percorrere la viabilità ordinaria: viale Palmiro Togliatti, via Gaetano Salvemini, via Caduti di Casteldebole e l’Asse Attrezzato sud-ovest.