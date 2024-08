Arrestato dopo una rapina a mano armata alla gioielleria Stroili Oro di Casalecchio

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, nel corso di specifici servizi antirapina ai danni dei centri commerciali disposti dal Comando Provinciale di Bologna, hanno arrestato un 39enne italiano, pregiudicato, per rapina aggravata.

È successo verso le 19:30 presso l’esercizio commerciale “Stroili Oro” a Casalecchio di Reno quando l’uomo è entrato nel negozio e, sotto la minaccia di uno storditore elettrico (taser), si è rivolto alle commesse e si è fatto consegnare vari monili in oro esposti all’interno delle vetrine; preso il bottino, si è velocemente dato alla fuga a piedi. I Carabinieri della locale Stazione e della Sezione Radiomobile di Borgo Panigale hanno prontamente raggiunto il negozio segnalato ma, a loro arrivo, l’uomo si era già dileguato. Elementi essenziali ed importanti al fine di ricostruire l’intera vicenda, sono state le testimonianze raccolte nonché l’attenta visione delle immagini delle telecamere di video sorveglianza a circuito chiuso del negozio, risultate molto utili per ricostruire i momenti salienti della rapina e scoprire l’identità dell’uomo, volto noto ai militari per i suoi trascorsi e i precedenti specifici. Al termine dell’accurata attività info investigativa, i Carabinieri lo hanno raggiunto e bloccato nei pressi dell’abitazione; nella sua disponibilità è stato recuperato un paio di occhiali utilizzati durante la rapina e una somma di denaro contante pari a 700 euro circa, più alcune dosi di sostanza stupefacente.

Il 39enne, che ha ammesso le proprie responsabilità, ha confessato nell’immediatezza di avere compiuto la rapina per pagare un debito di droga. L’uomo, che potrebbe essere il responsabile anche di una precedente rapina commessa lo scorso 14 agosto presso lo stesso negozio e con le medesime modalità, è stato arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto presso la Casa circondariale “Rocco D’Amato” di Bologna.