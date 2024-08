Prevenzione e contrasto al virus west nile

Rimane alta l’attenzione nei confronti del virus West Nile e sugli interventi straordinari disposti dalla Regione Emilia-Romagna, Provincia di Modena e Comune di Sassuolo per contenere e ridurre la circolazione virale.

Come previsto dal Piano regionale di sorveglianza e controllo delle Arbovirosi 2024, è stata emanata un’ordinanza, la n° 228 del 14 agosto a firma del Sindaco Matteo Mesini, che mette in campo una serie di azioni straordinarie di monitoraggio e prevenzione, oltre a quelle già previste e attivate dall’inizio del periodo estivo.

Particolare attenzione ai luoghi dove si concentrano le persone più a rischio, quali ad esempio strutture socio-assistenziali e ospedali dotate di spazi verdi, nei quali saranno effettuati trattamenti disinfestanti adulticidi con cadenza settimanale fino al 30 settembre.

Ricordiamo, poi, che è obbligatorio effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone (oltre 200) nelle ore serali in aree all’aperto. Ogni iniziativa organizzata dal Comune di Sassuolo fino al 30 settembre sarà preceduta da un intervento adulticida.

L’invito, oltre che a tutta la cittadinanza, è rivolto ad associazioni, comitati, circoli, società che gestiscono aree verdi o locali con pertinenze all’aperto: l’obbligo agli interventi adulticidi, qualora si organizzino iniziative con una partecipazione stimata in oltre 200 persone, si accompagna all’invito alla prevenzione ed all’informazione attraverso il materiale reperibile sul sito internet del Comune di Sassuolo.

Si raccomanda alla popolazione di proteggersi sempre dalle punture, in particolare di sera e di notte quando è attiva la zanzara comune, responsabile dell’infezione.

Gli strumenti di protezione individuale più efficaci sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti. Per evitare le punture è meglio indossare colori chiari, pantaloni lunghi, maglie a maniche lunghe, e non utilizzare profumi; applicare i repellenti sulle parti scoperte del corpo

È bene adottare gli opportuni accorgimenti in casa utilizzando zampironi, elettroemanatori, zanzariere. Si ricorda che alle zanzare basta pochissima acqua stagnante per depositare le uova e riprodursi ed è quindi necessario eliminare tutti i possibili ristagni d’acqua e usare periodicamente i prodotti larvicidi: un campione gratuito per ogni abitazione è disponibile all’Urp di via Pretorio 18.