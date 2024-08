Aliante precipita all’interno dell’aeroporto di Pavullo, morto il pilota

Poco dopo le 12 di oggi incidente ad un aeromobile presso l’aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo nel Frignano.

La squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pavullo è intervenuta immediatamente sul posto con il personale preposto al servizio antincendio aeroportuale e il Soccorso Sanitario 118 che ha constatato il decesso del pilota (nazionalità italiana, classe 1953)

Dalle informazioni raccolte l’aliante è precipitato subito dopo le fasi di decollo ed è caduto nella zona aeroportuale, ai margini dello stessa, in prossimità della recinzione che delimita il terreno alla fine della pista.

Sul posto personale dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Pavullo.

Sono state attivate le procedure previste dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo ed è stata informata la Procura della Repubblica, restando in attesa di loro autorizzazione per liberare il corpo dall’abitacolo dell’aeromobile.