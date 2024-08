Modena: cinque giovani arrestati durante i controlli del contro esodo perché sopresi con la droga in auto

La Polizia di Stato di Modena, nel corso dei controlli in ambito autostradale in occasione del contro esodo estivo, ha tratto in arresto cinque giovani per il reato di traffico e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La notte del 15 agosto scorso, presso il casello autostradale di Modena Nord sull’autostrada A1, personale della Sottosezione Polizia Stradale di Modena Nord ha proceduto al controllo di un’autovettura con a bordo cinque giovani italiani.

I cinque indagati sono stati trovati in possesso di 68,83 grammi di hashish, 3,35 grammi di cocaina, suddivisa in dosi pronte per lo spaccio, 57 bustine di ketamina per complessivi 29,73 grammi e 98 pasticche di ecstasy.

Due dei cinque giovani detenevano un coltello a serramanico e un coltello detto “a farfalla”, entrambi idonei ad arrecare offesa alle persone, motivo per il quale sono stati denunciati anche per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Nel corso dei controlli in autostrada, sono state deferite all’A.G. quattro persone per guida in stato di ebbrezza alcolica e un cittadino straniero irregolare per inottemperanza all’ordine del Questore di lasciare il Territorio Nazionale. Ritirate le patenti di guida a due conducenti che avevano utilizzato la corsia di emergenza per superare le lunghe code createsi a causa del traffico intenso.