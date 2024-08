Impianto di selezione plastiche di Cadelbosco: emergenza rientrata. L’Ausl invita a tenere chiuse le finestre nella zona

L’incendio sviluppatosi presso l’impianto di selezione delle plastiche della società I.BLU a Cadelbosco Sopra è stato completamente domato dai VV.FF. intervenuti sul posto e l’emergenza è completamente rientrata. Sono al vaglio dei tecnici – fa sapere Iren – le cause che potrebbero avere causato lo sviluppo delle fiamme. L’impianto, nei prossimi giorni, resterà chiuso per l’accertamento dei danni.

La Direzione dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia intende fornire alcune preliminari informazioni e indicazioni pratiche in merito all’incendio. Al momento non ci sono persone ferite o con sintomi riconducibili all’incendio. Il personale del Dipartimento di Sanità Pubblica è in costante contatto con Vigili del Fuoco e Arpae, presenti sul posto, per seguire l’evoluzione della situazione.

Per il momento l’Ausl raccomanda di tenere chiuse le finestre nel raggio di 1 km dall’incendio, anche se l’odore di bruciato non è di per sé indice di pericolo per la salute, poiché la percezione olfattiva avviene già a concentrazioni estremamente basse, e quindi non tossiche, delle eventuali sostanze presenti nei prodotti della combustione.