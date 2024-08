Elenco di chiusure notturne previste su A13 e A14

Sulla A13 Bologna-Padova e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 22:00 DI LUNEDI’ 26 ALLE 6:00 DI MARTEDI’ 27 AGOSTO

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso la A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13 ed entrare in A14 attraverso la stazione di Bologna Borgo Panigale verso Milano, o alla stazione di Sasso Marconi in direzione di Firenze.

DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 27 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 28 AGOSTO

Sulla A13 Bologna-Padova:

-sarà chiuso, per chi proviene da Padova, lo svincolo di immissione sulla A14 Bologna-Taranto, verso Ancona/Pescara.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, entrare in Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, per entrare in A14 attraverso la stazione di Bologna San Lazzaro;

-sarà chiuso, per chi proviene dall’uscita della stazione di Bologna Arcoveggio, lo svincolo di immissione sulla Tangenziale di Bologna verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di proseguire sulla Tangenziale verso San Lazzaro di Savena/A14, uscire allo svincolo 7 bis SS64 per Ferrara e rientrare dallo stesso in direzione Casalecchio/A1.

DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 28 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 29 AGOSTO

Sulla A14 Bologna-Taranto:

-sarà chiuso, per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli, lo svincolo di immissione sulla A13 Bologna-Padova, verso Padova.

In alternativa si consiglia di uscire a Bologna Fiera, al km 15+500 della A14 e rientrare dalla stessa stazione in direzione A13.

Sempre sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività nell’ambito dei lavori di ampliamento a quattro corsie, dalle 22:00 di lunedì 26 alle 6:00 di martedì 27 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Castel San Pietro e Imola, verso Ancona/Pescara.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Castel San Pietro, percorrere la viabilità ordinaria: SP19, via San Carlo, SS9 via Emilia, SP610, via Selice e rientrare in A14 ad Imola.