Albanese evaso a Modena arrestato a Matera dopo il pestaggio di un uomo

La Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 27enne albanese risultato evaso dal carcere di Modena. L’uomo è stato arrestato assieme ad un 30enne connazionale, domiciliato a Matera, quest’ultimo trovato in possesso di armi clandestine. Entrambi sono stati inoltre denunciati all’Autorità giudiziaria per lesioni personali in concorso, dopo essersi resi protagonisti di un pestaggio in pieno centro a Matera.

L’attività di indagine svolta dagli agenti della Squadra Mobile, è infatti scaturita a seguito della notizia circostanziata relativa a una violenta aggressione perpetrata ai danni di un uomo ad opera di due giovani, documentata, tra l’altro, da alcuni video amatoriali divenuti ben presto virali per la loro cruenza e che stavano creando grave allarme sociale, anche perché l’aggressione era avvenuta in pieno giorno e nel centro cittadino.

Partendo proprio dall’analisi di un video, gli investigatori della Squadra Mobile di Matera sono riusciti a risalire all’identità degli aggressori.

Il 27enne, pure lui protagonista dell’aggressione, dopo essere stato individuato e raggiunto dagli operatori della Squadra Mobile, ha fornito generalità false. Dai controlli successivamente effettuati nelle banche dati delle forze dell’ordine, è emersa la sua vera identità di cittadino albanese, che il 2 maggio scorso era evaso dal carcere di Modena. Ne era uscito per beneficiare di alcuni permessi per lavoro, ma non vi aveva più fatto ritorno, divenendo irreperibile sul territorio italiano.

L’uomo è stato quindi condotto in carcere, dovendo scontare la pena di un anno e 8 mesi, per rapina e furti. È stato inoltre denunciato, sia per lesioni personali in concorso sia per falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.