San Giovanni in Persiceto: soggetto denunciato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a Pubblico Ufficiale

Nella mattina di martedì 20 agosto, personale del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, comandato in servizio di controllo del territorio, si portava presso la locale stazione ferroviaria, in seguito a richiesta del capo treno del convoglio diretto a Bologna, poiché un passeggero rifiutava di fornire le proprie generalità, per sottrarsi alle sanzioni previste in mancanza di regolare titolo di viaggio.

Tale atteggiamento veniva tenuto anche nei confronti degli operatori di polizia intervenuti, verso i quali il soggetto inveiva frasi oltraggiose. Il passeggero veniva quindi accompagnato presso la Questura di Bologna per l’identificazione. Si trattava di un cinquantenne italiano con pregiudizi di polizia per resistenza a Pubblico Ufficiale, reati contro il patrimonio e la persona.

Al termine, il soggetto è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e oltraggio a Pubblico Ufficiale.