Ruba in un supermercato reggiano: 42enne denunciato dalla Polizia di Stato

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 agosto, operatori della Squadra Volanti di Reggio Emilia sono intervenuti in un supermercato di via Colonna a seguito della segnalazione di un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra gli scaffali.

Giunti sul posto, gli agenti hanno notato la presenza di un uomo, un 42enne di origine tunisina, senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio, che si mostrava da subito infastidito dalla presenza dei poliziotti.

Dopo aver proceduto ad una attività di perquisizione sul posto, veniva appurato che il 42enne era in possesso di merce del supermercato non pagata, dal valore esiguo, che aveva occultato nel vestiario.

Al termine degli accertamenti di rito, il 42enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di furto in esercizio commerciale, mentre la merce, totalmente rivendibile, è stata restituita al responsabile del supermercato.