Modena, dormiva nel dehors di un locale: per lui sanzione e mini daspo

È stato identificato, sanzionato e allontanato l’uomo trovato a dormire nel dehors di un locale di piazza Pomposa, a Modena, nel pieno centro cittadino.

A segnalare la presenza dell’intruso alla Sala operativa della Polizia locale, verso le 4 di giovedì 22 agosto, sono stati i titolari del pubblico esercizio che già in precedenza avevano segnalato problemi analoghi.

La pattuglia si è quindi recata sul posto e non si è limitata ad allontanare il giovane: dopo l’identificazione, l’uomo un ventiduenne di nazionalità pakistana, regolare sul territorio italiano e con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di Polizia urbana. Nei suoi confronti, inoltre, la Polizia locale ha emesso un ordine di allontanamento per 24 ore, il cosiddetto minidaspo.