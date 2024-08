Maltempo: la stima dei danni nel territorio di Finale Emilia

In seguito agli eventi atmosferici della scorsa settimana, l’amministrazione comunale di Finale Emilia ha effettuato un censimento dei danni registrati negli edifici pubblici, sulle strade e nei parchi.

“Abbiamo avuto numerosi alberi che sono caduti o si sono spezzati – spiega il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – ingombrando sedi stradali e parchi cittadini. Da una prima ricognizione risulta inoltre necessario procedere all’abbattimento di una cinquantina di piante, le cui condizioni di stabilità risultano pericolose per l’incolumità pubblica”.

Il forte vento ha causato anche lesioni in pali della pubblica illuminazione in via San Lorenzo e via per Modena. Pali che sono stati rimossi e la cui sostituzione è in corso. Diversa anche la segnaletica stradale che è stata divelta dalle forti raffiche registrate.

“Per quanto riguarda gli edifici pubblici – aggiunge il sindaco Poletti – riscontriamo infiltrazioni d’acqua nella sede della Polizia Locale e nelle scuole materne di Finale Emilia e Massa Finalese”.

I danni maggiori si sono probabilmente avuti negli spogliatoi dello stadio comunale di Massa Finalese, dove sono state spazzate via dal vento le coperture provvisorie collocate dopo i danneggiamenti provocati dalla grandine dello scorso anno e la cui sostituzione, con il ripristino definitivo del tetto, era programmata proprio in queste settimane.

“Provvederemo a inoltrare l’elenco dettagliato dei danni registrati e una stima dei fondi necessari per gli interventi di ripristino, al dipartimento regionale della Protezione Civile – conclude il sindaco Poletti – affinché possa averne conoscenza e attivare le procedure necessarie per ottenere il rimborso di quanto dovremo spendere a causa dell’ennesimo evento atmosferico estremo”.