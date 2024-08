Lutto allo Spi Cgil di Reggio Emilia: è morto Ugo Cassano

E’ venuto a mancare Ugo Cassano, ex volontario della IV lega SPI Cgil di Reggio Emilia di

cui, nel passato, è stato Segretario. Avrebbe compiuto 99 anni il 24 agosto. Un uomo

straordinario che fu anche testimone dell’eccidio avvenuto alle Officine Reggiane il 28 luglio

1943.

Ugo ha prestato la sua preziosa attività di volontario nella sede Cgil Reggio Sud fino ad alcuni anni fa.

Moltissime le persone che lo ricordano nel quartiere di San Pellegrino proprio per l’impegno e la professionalità con cui svolgeva l’attività di volontario nella IV lega Spi Cgil cittadina.

Accoglieva i pensionati e cercava di dare loro tutte le risposte. Per questo motivo era stato

anche premiato con una medaglia nel 2017 dalla Segretaria provinciale dello Spi Marzia

Dall’Aglio e dal Coordinatore della Cgil di Via Bismantova, Rino Soragni.

Cassano era nato a Livorno nel 1925 da una famiglia antifascista che si era poi trasferita a

Reggio quando il piccolo Ugo aveva due anni. A 14 anni aveva trovato il primo impiego in una piccola azienda reggiana. Nel 1942, non ancora maggiorenne, era entrato alle Officine Reggiane dopo aver frequentato una scuola di apprendistato. Proprio in quel periodo Cassano si iscrive alla Cgil.

Il 28 luglio 1943, come lui stesso ci ha raccontato in un docufilm realizzato da Spi Cgil, ha

assistito con orrore all’eccidio delle Reggiane. Vide morire un compagno di lavoro che gli

stava davanti. Nove lavoratori – tra cui una lavoratrice incinta – vennero uccisi dai bersaglieri perché, all’indomani della capitolazione di Mussolini, avevano osato improvvisare una manifestazione per la pace.

Nel 1950, finita la guerra e in pieno clima di ristrutturazione economica e restaurazione sociale, ebbe inizio la più lunga occupazione da parte degli operai di una fabbrica della storia italiana per contrastare un piano industriale che prevedeva 2100 licenziamenti.

Nel 1952 Ugo uscì dalle Officine Reggiane per dedicarsi ad altre attività fino al 1956, anno in cui entrò a far parte del Vigili Urbani, l’attuale Polizia Municipale, lavoro che lo ha accompagnato fino alla pensione.

Per oltre 35 anni Ugo ha svolto attività di volontariato all’interno dello Spi Cgil di Reggio

Emilia.

Marzia Dall’Aglio, Segretaria provinciale dei pensionati Cgil dal 2010 al 2018, lo ricorda

come “persona straordinaria“, sempre presente alle iniziative del sindacato e disponibile a

fornire informazioni. La Lega Spi di Via Bismantova era la sua seconda casa. Solo negli ultimi anni si era allontanato per problemi di salute.

Tutti noi del sindacato lo ricorderemo sempre con profonda stima ed affetto.

In questa triste giornata, Spi Cgil e CGIL di Reggio Emilia si uniscono al dolore dei famigliari.

La salma è esposta alla Camera mortuaria del Cimitero di Coviolo e i funerali si terranno venerdì mattina 23 agosto, alle ore 10.00.