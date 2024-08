Furti in serie con il fratello, condanna esecutiva: arrestato dai Carabinieri di San Martino in Rio

Era maggio del 2014 quando i carabinieri reggiani scoprirono che due fratelli usavano una carrozzeria, abilitata anche ai soccorsi stradali, come deposito per auto e merce rubata. I carabinieri di Guastalla trovarono decine di mezzi e attrezzi all’interno del magazzino della ditta. I due furono arrestati in flagranza di reato, mentre un terzo complice era stato denunciato a piede libero.

Si erano così concluse le indagini, iniziate nel novembre 2013, per una serie di furti che proseguirono sino al maggio del 2014 fra il Reggiano – Reggiolo, Campagnola Emilia e Reggio Emilia – e Modenese – a Campogalliano e Castelnovo Rangone -. Furono portate via automobili, motorini, muletti, gomme, elettrodomestici, attrezzi da lavoro per officine e per l’agricoltura e apparecchi meccanici. Il colpo più pesante la notte fra il 15 e 16 aprile 2014, quando in una concessionaria di Campagnola Emilia erano sparite due auto, un’Audi A4 e una Bmw, numerosi pneumatici, varia utensileria meccanica, computer, scanner e altro materiale. Un bottino da più di 50mila euro. Gran parte di questa refurtiva fu trovata nel magazzino della carrozzeria dei due fratelli di San Martino in Rio e poi restituita al derubato.

Per questi fatti, la seconda sezione penale della Corte d’Appello di Bologna, in riforma alla sentenza di primo grado del tribunale di Reggio Emilia, condannava uno dei due fratelli, un 33enne residente a San Martino in Rio, alla pena di due 2 anni 5 mesi e 10 giorni di reclusione per concorso formale nei reati di furto e ricettazione commessi tra febbraio e maggio del 2014. La sentenza è divenuta esecutiva nel gennaio 2018, avendo la Corte di Cassazione dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Successivamente all’esito della richiesta delle misure alternative alla detenzione carceraria, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, nel rigettare l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale, ha concesso al 33enne di scontare il periodo di pena residuo, ovvero 1 anno, 7 mesi e 29 giorni, in regime di detenzione domiciliare. Dopo quest’ultima decisione l’ufficio esecuzioni penali della Procura reggiana ha emesso un ordine di carcerazione che è stato trasmesso ai carabinieri di San Martino in Rio, nel cui comune l’uomo vive. Ieri mattina il destinatario del provvedimento è stato rintracciato dai carabinieri e condotto dapprima in caserma e, dopo le formalità di rito, presso la propria abitazione per scontare la pena in regime di detenzione domiciliare.