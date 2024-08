Carpi, denunciato dalla Polizia di Stato per tentato furto aggravato

Si tratta di un cittadino italiano di 28 anni denunciato per i reati di tentato furto aggravato e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nella serata di ieri, infatti, personale del Commissariato, in servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pezzana ha sorpreso l’indagato mentre tentava di forzare con un cacciavite il distributore automatico di presidi medici, ubicato all’esterno di una farmacia.

Sempre nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato hanno fermato per un controllo di polizia due uomini seduti su una panchina all’interno del parco pubblico di via De Amicis. Uno dei due, un cittadino italiano di 30 anni, in evidente stato di ebbrezza alcolica, ha tentato di disfarsi di una dose di sostanza stupefacente del tipo hashish, lanciandola in una siepe. Al 30enne sono state contestate violazioni amministrative per manifesta ubriachezza in luogo pubblico e detenzione ad uso personale di sostanza stupefacente.