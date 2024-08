A Scandiano tornano gli appuntamenti con Calici in Rocca e la seconda edizione di “Tramonto DiVino”

Nella cornice dei Giardini della Rocca del Boiardo settembre porta con sé il ritorno degli appuntamenti dedicati alle bollicine tanto amate dagli scandianesi e non solo. L’appuntamento è quello con “Calici in Rocca”, che giunge quest’anno alla sua diciottesima edizione.

Si parte mercoledì 4 settembre con la serata dedicata ai vini bianchi, con particolare attenzione alla Spergola, mentre mercoledì 11 settembre l’appuntamento da segnare sul calendario è quello per gli amanti dei vini rossi. Si chiude mercoledì 18 settembre con la serata dedicata alle birre artigianali “Boccali in Rocca”. In mezzo venerdì 6 settembre la seconda edizione di “Tramonto DiVino” organizzato dall’Enoteca Regionale in collaborazione con il Comune.

“Quattro serate – ha detto il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti – che certificano il nostro impegno nella valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali, produzioni di eccellenza che crescono e si fanno conoscere anche lontano dai confini scandianesi”.

“Quattro iniziative – ha aggiunto l’assessora Silvia Venturi – che riscuotono ogni anno un grande successo, segno che il giusto mix tra una cornice suggestiva, prodotti di qualità e un intrattenimento musicale di livello rappresenta un format apprezzato da tutti”.

Come da tradizione, saranno disponibili anche degustazioni guidate gratuite con gli esperti degustatori di Onav, che il 4 Settembre illustreranno “I bianchi delle terre di Scandiano e Canossa” e l’11 settembre “I rossi nelle terre di Matilde”.

Oltre alle cantine della Compagnia della Spergola – Cantina Bertolani, Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Cantina Casali, Cantina Sociale di Puianello, Azienda Agricola Reggiana ed Emiliawine – la grande novità di quest’anno sarà la presenza di una cantina ospite, Agricola Prati al Sole.

Durante le tre serate, la musica accompagnerà gli ospiti: il 4 settembre, i MASTER SHAKE proporranno un repertorio che spazia dallo smooth jazz alla musica elettronica; l’11 settembre, sarà la volta del rock acustico british di JOHNNY LA ROSA e SANDRO PEZZI; mentre il 18 settembre, sorseggiando una birra, si potrà ascoltare la musica country bluegrass dei WHEELS FARGO & THE NIGHTINGALE, con sonorità anni ’40 e ’50, boppin’ hillbilly e rockabilly.

Le serate, che riscuotono ogni anno nuovi partecipanti e un vasto pubblico di affezionati, inizieranno alle 20. Il biglietto d’ingresso, al costo di 12 €, include un carnet di cinque degustazioni, il calice, il porta calice da degustazione (solo per Calici in Rocca), un assaggio di prodotti da forno e l’accesso all’esibizione musicale.

Gli ospiti potranno inoltre approfittare dello street food proposto dai ristoranti di Piazza Boiardo, sedersi ai tavoli disponibili (fino a esaurimento posti) o scegliere le aree picnic nei giardini, portando un telo da casa.

L’ingresso all’evento sarà da viale della Rocca ed i biglietti potranno essere acquistati esclusivamente online tramite Vivaticket a partire da lunedì 26 agosto.

Gli eventi di “Calici in Rocca” sono organizzati dal Comune di Scandiano in collaborazione con le cantine della Compagnia della Spergola e con l’Associazione Onav sez. di Reggio Emilia, mentre la serata di “Boccali in Rocca” è in collaborazione con Braglia Beverage.

In caso di maltempo, le serate saranno rinviate rispettivamente a domenica 8 settembre, venerdì 13 settembre per i vini, e a venerdì 20 settembre per le birre. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati dall’amministrazione comunale tramite i social e il sito istituzionale.

TORNA TRAMONTO DIVINO

Venerdì 6 settembre sarà invece dedicato al ritorno in Rocca di Tramonto DiVino, un evento itinerante di Enoteca Regionale Emilia-Romagna in collaborazione con l’Assessorato Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna, Unioncamere Emilia-Romagna, APT Servizi ed organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna.

Questa tappa del tour del gusto emiliano-romagnolo, nello splendido scenario del castello, porterà il meglio del vino e del cibo certificato della regione.

In libera degustazione all’interno della Rocca e dei suoi giardini ci saranno oltre 300 etichette dei migliori vini e spumanti emiliani e romagnoli, serviti e raccontati direttamente dai sommelier di Ais. Un banco apposito sarà poi dedicato ai vini che hanno ricevuto il riconoscimento di Top 12 o Best 100 nella Guida Emilia Romagna da Bere e da Mangiare 2024, che sarà consegnata a tutti i partecipanti alla manifestazione.

Per celebrare il territorio sarà presente uno speciale banco d’assaggio dedicato alle bollicine di Spergola, realizzato a cura della Compagnia della Spergola.

In abbinamento ai vini ci saranno assaggi di prodotti Dop e Igp regionali, finger food e, a completare il menù degustazione della serata’, anche un assaggio di Lasagna al Forno nella più pura tradizione emiliana.

Il biglietto d’ingresso, dal costo di 20 €, include la degustazione libera dei vini presso i banchi d’assaggio, i ticket per le proposte food, la Guida “Emilia Romagna da Bere e da Mangiare” e un calice da degustazione.

I biglietti possono essere acquistati la sera stessa in loco oppure in prevendita fino alle 18:00 di giovedì 5 settembre su https://shop.emiliaromagnavini.it/.