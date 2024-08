Soliera: al via gli indennizzi per gli esercizi commerciali di via Roma e via Marconi

Mentre proseguono i lavori di rigenerazione urbana lungo via Roma, finanziati integralmente dal PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il Comune di Soliera mette a disposizione gli incentivi rivolti alle attività commerciali, a quelle artigianali e ai pubblici servizi attivi nell’area del cantiere.

Il primo avviso riguarda gli operatori presenti nel primo tratto del cantiere, quello compreso tra l’incrocio con via Stradello Morello e l’intersezione con via della Libertà. Per questi operatori c’è dunque tempo fino a martedì 19 novembre per presentare la domanda per accedere agli indennizzi una tantum.

Successivamente, seguendo il progressivo avanzamento dei lavori, verranno pubblicati anche gli avvisi indirizzati agli operatori dei tratti man mano interessati dal cantiere.

Il provvedimento segue quello riguardante i residenti nell’area del cantiere che beneficiano di uno sconto sulla tariffa per i rifiuti pari a sei mesi

La misura dell’amministrazione comunale di Soliera era del resto stata annunciata pubblicamente e in particolare nel corso degli incontri con gli operatori commerciali, previa condivisione con le associazioni di categoria.

L’avviso pubblico generale prevede tre fasce di indennizzo per le diverse tipologie di esercizio che hanno subito diversi livelli di disagio; resterà valido fino al termine del cantiere.

La riqualificazione e rigenerazione urbana di via Roma e di via Marconi, finanziato integralmente con fondi del PNRR per oltre 4.700.000 euro, è una delle opere più attese e significative di questi anni. Avviati a gennaio di quest’anno, i lavori, eseguiti dalla ditta Porfirea srl di Sassuolo, si svilupperanno in diverse fasi, andando a impreziosire il viale più prestigioso di accesso al centro storico di Soliera: 450 metri con tre filari di alberature che conducono direttamente in piazza Lusvardi, con il Castello Campori che si erge di fronte. La fine lavori è prevista nel 2026.