Servizio Civile, a Maranello il progetto “sportello digitale”

Aperto a Maranello il bando per il Servizio Civile Universale 2024, rivolto a giovani dai 18 ai 28 anni di età: è possibile partecipare per il progetto “Sportelli digitali, cittadini connessi”. Il Servizio Civile Universale è un’opportunità per i giovani del territorio di dedicare un anno della propria vita ad un impegno di solidarietà, per il bene comune e la coesione sociale.

L’indennità mensile è pari a euro 507,30 netti per un servizio di circa 25 ore alla settimana (1.145 ore in un anno). Il termine per presentare le domande è giovedì 26 settembre 2024 alle ore 14. Le domande si raccolgono sulla piattaforma del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale: https://domandaonline.serviziocivile.it/ Le procedure selettive sono previste dopo la metà di ottobre. L’avvio del servizio civile per i volontari è previsto in dicembre. Le attività previste sono nell’ambito del servizio di “facilitazione digitale” di supporto individuale all’utenza di servizi online. L’obiettivo del progetto è potenziare i servizi di facilitazione digitale presso il Comune di Maranello garantendo a tutti i cittadini pari opportunità di accesso, mettendoli in condizione di usufruire dei portali e dei servizi digitali degli Enti pubblici e privati che realizzano il progetto. La facilitazione digitale, in questo progetto, mira, da un lato, ad abilitare la fruizione autonoma da parte dell’utente di servizi digitali essenziali; dall’altro, è finalizzata al continuo miglioramento dei servizi offerti dagli enti che potranno ricalibrare la loro offerta sia sulla base delle esigenze manifestate dai cittadini, sia in relazione ai risultati raggiunti con l’attuazione del presente intervento.