Serie di appuntamenti previsti ad Albinea nei prossimi giorni

Lunedì 26 agosto, alle ore 18.30, in piazza Caduti Alleati di Villa Rossi e Villa Calvi a Botteghe, si terrà la commemorazione per ricordare i 5 soldati tedeschi che furono fucilati dei loro commilitoni, nella notte del 26 agosto 1944, per aver deciso di ribellarsi al nazifascismo.

Saranno deposti, di fronte al monumento, due mazzi di cinque rose, rosse e bianche, in memoria di Hans Schmidt, Erwin Bucher, Erwin Schlunder, Karl Heinz Schreyer e Martin Koch.

L’ufficiale addetto alle comunicazioni Schmidt, originario del distretto berlinese di Treptow-Kopenick, era al comando della pattuglia di disertori. Telegrafista esperto e affascinato dalle idee socialiste, l’ufficiale decise, insieme ai sui giovani compagni, di collaborare con i partigiani per dar vita a una compagnia mista e lottare insieme. Purtroppo le loro intenzioni furono scoperte e vennero uccisi.

Per l’occasione di questo 80° anniversario sarà presente alle celebrazioni Bernd Schlunder di Iserlohn, il nipote del soldato Erwin. Verrà data lettura di alcuni passi dal libro che Bernd Schlunder ha scritto in memoria dello zio caduto, che sono stati tradotti dal consigliere comunale Corrado Ferrari, che si è anche adoperato per avere l’ospite presente alla cerimonia.

Saranno presenti la sindaca Roberta Ibattici, il presidente di Anpi Albinea, Giacomo Mazzali e i rappresentati di Anpi Albinea e Anpi Reggio Emilia

******

Sempre lunedì 26 agosto 2024 alle ore 21 in Sala Civica ad Albinea arriverà l’autrice Alice Basso a presentare il suo ultimo romando “Una festa in nero” edito da Garzanti, 2024. L’incontro si inserisce nella rassegna “Guarda un po’ chi c’è. Grandi autori in biblioteca”.

Si tratta di nuovo imperdibile romanzo con protagonista Anita, sempre più coraggiosa e spericolata. L’amore la travolge, l’amicizia la commuove, le responsabilità la fanno crescere e il destino la mette alla prova come non mai. Come una vera eroina della letteratura.

******

Ottimo cibo, spettacoli, mercatini, musica, sport e un grande spettacolo comico con Antonio Ornano. E’ come al solito un menù molto ricco quello proposto dalla tradizionale fiera della Fola, che si svolgerà ad Albinea da venerdì 30 agosto e fino a lunedì 2 settembre.

Si partirà venerdì alle ore 20 con il mercato dell’antiquariato e dell’artigianato in piazza Cavicchioni. A seguire, alle 21, nella palestra della scuola primaria di via Giotto aprirà la mostra mercato dell’hobby con l’esibizione della banda di Albinea. Alle ore 21.30, nella sala civica, verrà proiettato il documentario “punto di non ritorno” a cura di Albinea Live e degli Amici del Cea.

Sabato le strade e la piazza del comune saranno animate da bancarelle, esibizioni sportive e proposte musicali. Dalle ore 10 alle ore 13 ci sarà il mercatino dei libri in biblioteca. Alle ore 11 in sala civica inaugurerà la mostra di Arnaldo Mercati e de i suoi amici pittori. Alle ore 18, al parco dei Frassini, spazio allo yoga a cura dell’associazione Albinea Live. Alle ore 16.30, nel playground del parco Lavezza ci sarà l’esibizione di minibasket a cura di ASD GO Basket. Alle ore 18 partita di pallacanestro Under 16 tra Go Basket 2018 e Pall. Castellarano.

Dalle ore 18 a mezzanotte, nel piazzale del parco Fola, “Fool in Fola” a cura di Albinea Live. Tra le ore 18 e le ore 19 lezione di Hatha Raja Yoga con El Achiri Jennifer.

(su prenotazione: albinealive@gmail.com – offerta libera). Alle ore 18:30 apertura food truck & music by Sospeso Brothers. Tra le ore 19 e le 20:30 stand up comedy open mic. Tra le ore 21 e le 22 esibizione di pole dance con Pilates & Co. Asd Albinea e tra le ore 22 e le 24:00 music by Sospeso Brothers. Dalle ore 20, in piazza Cavicchioni, mercatino dell’antiquariato e artigianato a cura del Consorzio Com.Re e tricicli Grillo.

Domenica 1 settembre, dalle ore 9 alle ore 20, in centro ci sarà il mercato straordinario e in piazza si potranno utilizzare i tricicli grillo. Dalle ore 9 “Raduno Casa Cervi – Mtb/e-Bike/Gravel alla scoperta delle terre albinetane riconosciute dall’Unesco (info e prenotazioni scrivendo a info@newbike.it o 338.1485500). Alle ore 10, al parco Fola, laboratorio di cianotipia con Anima Blu a cura di Albinea Live (su prenotazione scrivendo a info@albinealive.it). Alle ore 17.30, al parco dei Frassini, verrà preentato il libro fotografico di Primo Montanari a cura di Pro Loco Albinea.

Dalle ore 17 alle ore 24, nel piazzale del Parco Fola, spettacoli, musica, danze popolari, street food e mercatini con il mini eco festival “L’è mia ‘na Fola. Tra le ore 17 e le ore 18:00 introduzione alla permacultura con Alvado Ecovillaggio

(prenotazione gradita: albinealive@gmail.com). Alle ore 18 lo spettacolo circense “Click, il rumore dell’anima”. Alle ore 19:00 spazio al workshop di balli popolari con Reggio Balla. Alle ore 20 musica con Astro Dj e alle ore 21 Rudemà in concerto, balfolk & irish music.

A partire dalle ore 18 mercatino dell’antiquariato in piazza Cavicchioni. Sempre alle ore 18, al playground del parco Lavezza, partita di basket Under 17 tra Go Basket e Pallacanestro Novellara. Alle ore 18.30, all’azienda agricola Podere Broletto, “Silent party in vigna”: si legge un libro per 45 minuti e poi si fa aperitivo. Il costo sarà di 15 euro e per prenotarsi occorre scrivere a biblioteca@comune.albinea.re.it. Alle ore 19, esibizione di tango argentino a cura dei Tango d’Estilo e Scuola di Tango nella piazzetta di via Crocioni.

La fiera terminerà lunedì con un’altra giornata ricchissima di iniziative. Alle 20 mercatino dell’antiquariato in centro. Alle ore 21 il grande spettacolo di cabaret in piazza con il comico Antonio Ornano. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti e, in caso di maltempo, ci si sposterà all’interno del cinema Apollo. A seguire spettacolo pirotecnico e ciambella con vino per tutti.

Durante tutti i giorni della fiera sarà aperta, a partire dalle ore 19, l’osteria del Tirabuson al piazzale Lavezza con degustazione di prodotti tipici locali, a cura di Pro Loco. Tutto il giorno ci sarà il luna park in via Caduti della Libertà. Dalle ore 21 alle ore 23 sarà possibile visitare il museo più piccolo del mondo che si trova nell’ex pesa pubblica di piazza Cavicchioni.

La Fiera è organizzata da Comune, Pro Loco e associazione Albinea Live. Il mercato ambulante e il mercatino degli artisti-hobbisti sono curati dal consorzio Com.Re. La manifestazione è sponsorizzata da Conad di Albinea.

Per informazioni contattare il Comune di Albinea allo 0522.590211, la biblioteca Pablo Neruda allo 0522.590262, oppure la Pro Loco al numero 0522.590266 (www.prolocoalbinea.it).

