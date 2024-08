Nella notte un furto a Rubiera e un tentato furto a Correggio

Questa mattina poco dopo le 6.00 un corriere, durante la consegna del latte alla gelateria K2 di via Emilia Ovest a Rubiera, ha richiesto l’intervento dei Carabinieri dopo aver notato la porta aperta. La pattuglia dei militari di Rubiera inviata sul posto, ha constatato che ignoti si erano introdotti all’interno della gelateria. Unitamente al titolare dell’esercizio, è stato eseguito un sopralluogo che ha permesso di accertare l’effrazione della porta d’ingresso. I malfattori sono riusciti a sottrarre il fondo cassa, quantificato in circa 100 euro in monete. Il danno complessivo, ancora in fase di quantificazione. Le indagini sono in corso per risalire all’identità dei responsabili.

A Correggio, invece, la notte scorsa un tentativo di furto in un bar è stato sventato grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. Un cittadino, insospettito da rumori provenienti dall’interno del locale, ha immediatamente allertato il 112. In risposta, l’operatore ha inviato in emergenza sul posto le pattuglie dei Carabinieri di Rubiera e Bagnolo in Piano. All’arrivo dei militari, i malviventi si sono dati alla fuga, desistendo dal tentativo di furto. Dal sopralluogo effettuato insieme al titolare del bar, è emerso che i ladri, utilizzando un tombino, hanno infranto il vetro della porta d’ingresso, introducendosi nel locale con l’intento di asportare un cambiamonete. Tuttavia, l’immediato arrivo delle forze dell’ordine li ha costretti a fuggire a mani vuote. Le ricerche dei responsabili, avviate subito dopo l’accaduto, non hanno ancora dato esito positivo. Il danno, al momento, è in corso di quantificazione. Le indagini proseguono per identificare i responsabili.