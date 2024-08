Modena: alla guida ubriaco finisce contro l’aiuola spartitraffico di una rotatoria

Guidava in stato di ebbrezza verso la mezzanotte tra sabato 17 e domenica 18 agosto, proveniente da via Emilia est diretto verso il centro città, e per via dell’elevato tasso alcolico ha perso il controllo dell’auto finendo contro l’aiuola spartitraffico della rotatoria all’incrocio tra via Emilia est e viale Caduti sul Lavoro a Modena.

La Polizia locale, dopo i rilievi ha trovato l’automobilista, un uomo di 51 anni nato e residente a Modena, con un tasso alcolico superiore a 2,5 ovvero oltre cinque volte più del consentito (il limite è 0,5 grammi per litro).

Lievi i danni all’aiuola, ingenti invece quelli alla sua autovettura, una Volkswagen Golf, in particolare al pneumatico anteriore sinistro, al paraurti e alla carrozzeria, tanto da essere costretto a fermarsi nel parcheggio di una vicina grande catena di bricolage. Non sono stati coinvolti altri veicoli, e il conducente è rimasto illeso.

Essendo l’uomo alla guida anche il proprietario della Golf, sono stati subito disposti il sequestro del veicolo e il ritiro della patente, e gli è stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza come definito dall’articolo 186 del Codice della strada.

Sarà ora l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale ed eventuali sanzioni accessorie.