A Castelnovo Sotto nei prossimi giorni…

Si intitola “Alfio, Delfo e l’Alberta Du campanoun e ‘na serta” la commedia dialettale in 2 atti che verrà messa in scena alle ore 21.30 di giovedì 22 agosto al parco Rocca di Castelnovo di Sotto.

Lo spettacolo avrà come protagonisti Antonio Guidetti, Cristina Cavalca, Maurizio Bondavalli e Tiziana Pataccini.

La storia parla di Alfio e Delfo, due amici che vivono insieme, proprio come marito e moglie. Delfo è l’uomo di casa e Alfio, di conseguenza, la donna: naturalmente solo per quanto riguarda i compiti gestionali della casa. Improvvisamente arriva l’Alberta, vecchia fiamma di Alfio, che avanza pretese nei confronti dell’ex cercando di approfittare del suo buon cuore.

L’ingresso è gratuito. Lo spettacolo rientra nel cartellone estivo di Restate in Rocca, rassegna organizzata dal Comune per i cittadini che restano in paese nel periodo estivo.

Lunedì 26 agosto, alle opre 20.45, si terranno alcune letture animate all’Osservatorio astronomico di Castelnovo di Sotto (Via Prati Landi 1) per bambini e bambine dai 3 anni in su a cura della biblioteca comunale e dell’associazione “Le Rane”. L’iniziativa si intitola “Silenzio… adesso parla il cielo”

A seguire si potranno osservare le stelle grazie all’associazione Reggiana di Astronomia.

Il 30 e il 31 agosto Castelnovo di Sotto festeggerà i suoi tantissimi volontari con due giorni di iniziative e divertimento nel centro storico del paese. L’iniziativa è promossa dal Comune ed è stata co-progettata attraverso un tavolo al quale si sono sedute le associazioni castelnovesi.

Un’ occasione per promuovere solidarietà, prossimità e impegno sociale e per ringraziare un mondo ricchissimo e fatto di persone senza le quali diversi servizi e tante iniziative non si potrebbero realizzare. Una festa per comunicare che partecipare, coinvolgersi, dedicarsi ai bisogni particolari e diversi della città e dei suoi abitanti è importante, ma soprattutto è bello e fa bene a chi dà e a chi riceve.

Venerdì 30 agosto si festeggeranno i 30 anni di Auser a Castelnovo di Sotto, realtà presente, a Castelnovo, nei campi del sociale, della cultura, della scuola e dell’ambiente e che ha tra gli obiettivi l’inclusione e la partecipazione alla vita attiva, a qualsiasi età, delle persone.

Sabato 31 agosto, i protagonisti della serata saranno i giovani volontari della Pubblica Assistenza & Soccorso di Castelnovo di Sotto e Cadelbosco di Sopra che, spinti dal desiderio di aiutare la comunità della quale fanno parte e renderla viva, hanno ideato una serata di musica e divertimento; un bel segnale nell’ ottica della promozione del ricambio generazionale nel volontariato.

Entrambe le serate inizieranno con una cena a base di pesce o carne, ma con due menù differenti. Lo gnocco fritto sarà anche d’ asporto.

Il servizio ristorazione, paninoteca e bar aprirà alle ore 19.30.

Venerdì 30 agosto, al costo di 25 euro, si potranno mangiare le lasagne di mare, il fritto misto di pesce, le patatine, il dolce e l’acqua. I piatti di carne, a 20 euro, saranno tagliatelle al ragù di chianina, grigliata mista di carne, patatine, dolce e acqua.

Dalle ore 22.00 ci sarà il concerto dei “Ma noi no”, cover band dei Nomadi.

Sabato 31 agosto si replicherà con la cena di pesce a 25 euro composta da gnocchetti del pescatore, spiedini di pesce, patatine, dolce e acqua. La cena a base di carne, a 10 euro, comprenderà hamburger e patatine o, in alternativa, gnocco fritto con affettato misto, dolce e acqua. Dalle ore 19 e, fino a notte, “Waveproject” farà salire sul palco diversi dj, animando la piazza con musica, dance house, ‪2000-2010.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 26 AGOSTO