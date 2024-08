29enne straniero arrestato a Bologna per tentato furto aggravato continuato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 29enne di origine polacca, in Italia senza fissa dimora, pregiudicato, per tentato furto aggravato continuato. I Carabinieri della Centrale Operativa di Bologna hanno ricevuto una segnalazione da parte di un cittadino che, attirato da alcuni rumori sospetti provenire dalla strada, affacciatosi alla finestra aveva notato un ragazzo, vestito di nero, che stava forzando la saracinesca di un esercizio commerciale in via Corticella. Poco dopo, lo stesso ragazzo si era allontanato verso alcune macchine parcheggiate lì vicino e, riuscendo ad aprire lo sportello di una di esse, si era introdotto all’interno dell’abitacolo alla ricerca di qualcosa di valore.

I militari del Nucleo Radiomobile hanno prontamente raggiunto la zona segnalata e bloccato il 29enne che si stava allontanando in sella ad una bicicletta senza aver di fatto asportato nulla. Tutto il materiale recuperato (una tenaglia, un martello, una chiave inglese, un cacciavite e un paio di guanti da lavoro) è stato sequestrato; l’uomo, invece, è stato arrestato. Al termine dell’udienza del giudizio per direttissima l’arresto è stato convalidato e il 29enne è stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna. Quindi è stato rimesso in libertà.