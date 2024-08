Furto con spaccata in bar a Bagnolo in Piano

Poco prima delle 3.00 di oggi 20 agosto i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, sono intervenuti in via Provinciale Nord a Bagnolo in Piano dove era stato perpetrato un furto all’interno del bar Smeraldo. Ignoti ladri, utilizzando un tombino, avevano infranto la vetrata della porta d’ingresso e una volta all’interno hanno asportato il registratore di cassa e forzato un cambia monete, che però era vuoto.

Tra compimento del furto e refurtiva sottratta il danno è ancora in corso di esatta quantificazione. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano hanno avviato le indagini a carico di ignoti in ordine al reato di furto aggravato.