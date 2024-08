Camion fuori strada a San Pietro in Casale: ferito l’autista

E’ stato trasportato in ospedale con ferite di media gravità il conducente del camion che, ieri pomeriggio intorno alle 16:00 in via Altedo a San Pietro in Casale, ha perso il controllo del mezzo che è finito col ribaltarsi a bordo della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i sanitari del 118, la Polizia locale e quella provinciale.